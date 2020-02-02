Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Туполев", обновленная машина провела в воздухе 34 минуты и поднялась на 1500 метров.

После взлета с аэродрома КАЗ им. С.П. Горбунова экипаж провел тесты новейшего оборудования и систем, которые работали штатно. У пилотов не было замечаний по исправности бортовой электроники", — заявили в "Туполеве".

Ту-160М получил новые пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. Проверки систем провел экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца.

По планам Минобороны РФ и ПАО "Туполев", глубокой модернизации подвергнутся все 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160 ("Белый лебедь"), которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил. Затем на Казанском авиазаводе начнут производство современной версии "стратегов" — Ту-160М. В начале 2018 года Минобороны и "Туполев" подписали госконтракт на поставку 10 Ту-160М стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны заявляли о намерении заказать 50 таких "белых лебедей".

Новые двигатели НК-32 позволят увеличить дальность полета самолетов на тысячу километров, а боевые возможности существенно увеличатся благодаря расширению спектра вооружения.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла.

Источник: Вести

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