В Китае сдали больницу, возведенную в рекордные сроки для зараженных коронавирусом

Китайские СМИ заявили о сдаче в эксплуатацию больничного комплекса, возведенного в Ухане в рекордно короткие сроки – на его строительство ушло десять дней.

Решение о создании временного лечебного учреждения на тысячу мест было принято из-за вспышки нового коронавируса.

Как сообщает "Синьхуа", больница "Хошэньшань" примет первых пациентов уже в ближайший понедельник, 3 февраля. Их лечением займутся 1400 военных медиков.

Количество жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300 человек, общее число заболевших приближается к 15 тысячам. По последним данным, была зафиксирована первая смерть от этого заболевания за пределами Китая — на Филиппинах умер 44-летний пациент.

В настоящее время в РФ достоверно подтверждено наличие двух человек, зараженным коронавирусом. В двух районах Приморского края введен режим ЧС – предполагается, что эти меры помогут остановить распространение болезни.

Источник: Вести

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