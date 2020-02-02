«Меня просто обливают грязью»: Успенская отреагировала на интервью дочери об издевательствах матери

Популярная российская певица Любовь Успенская официально прокомментировала интервью своей дочери Татьяны Плаксиной, анонс которого вышел на телеканале НТВ. По словам королевы отечественного шансона, ее просто облили грязью, а наследницу и вовсе заставили говорить, оказывая давление.

Телеканал НТВ воспользовался состоянием Татьяны Плаксиной. Зрители услышали с тв-экрана обидные заявления, касающиеся Любови Успенской. «Мама закрывала дверь и начинала душить меня», — говорилось в интервью. Позже выяснилось, что все это не соответствует действительности.

Татьяна Плаксина пояснила о том, что с ней происходило на протяжении последних трех суток. По словам девушки, ее буквально взяли в заложники. Продюсеры одной из программ НТВ обманули ожидания дочери артистки и сыграли на ее психологической неустойчивости.

Татьяне Плаксиной пообещали снять программу о ее творчестве. Дочь Успенской должна была прочитать стихи и спеть песню. Она никак не ожидала, что на нее начнутся нападки. У девушки даже не было возможности связать со знакомыми и родственниками.



У публики возникло очень много вопросов, когда эфир вышел анонс шоу с участием Татьяны Плаксиной. Все знали, что Любовь Успенская всегда старалась поддерживать дочь, обеспечивала ей самое лучшее лечение за границей после падения наследницы с велосипеда.

Сама же артистка заявила «СтарХиту», что Татьяна Плаксина всегда была и есть для нее очень тонким, талантливым, чувствительным человеком. На экране ТВ она увидела не свою дочь. Успенская не исключает, что продюсеры НТВ захватили ее как заложника. Со своей дочерью знаменитость просто поссорилась. Однако Плаксина, пребывая в чрезмерно эмоциональном состоянии, ушла из дома. Успенская отметила, что дочь является для нее самым главным человеком в жизни, поэтому она бы никогда не позволила обращаться с ней плохо.

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Последнее: Популярная российская певица Любовь Успенская официально прокомментировала интервью своей дочери Татьяны Плаксиной, анонс которого вышел на телеканале НТВ. По словам королевы отечественного шансона, ее просто облили грязью, а наследницу и вовсе заставили говорить, оказывая давление. Телеканал НТВ воспользовался состоянием Татьяны Плаксиной. Зрители услышали с тв-экрана обидные заявления, касающиеся Любови Успенской. «Мама закрывала дверь и начинала […]