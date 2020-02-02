Смартфон Nokia 5.2 за 180 долларов появился на фотографиях

Не так давно представители компании HMD Global подтвердили, что примут участие в выставке MWC 2020, которая стартует уже через 3 недели. Пока не известно, какие именно девайсы будут представлены в Барселоне, но эксперты предположили: речь идёт о трёх моделях, при этом флагманской среди них быть не должно.

Самым главным дебютантом среди них должен стать смартфон Nokia 5.2, фотографии которого в Сети уже успел разместить зарубежный инсайдер Эван Бласс. Кодовое имя девайса — Captain America. Новинка оснащена экраном с каплевидной выемкой, сканером отпечатков пальцев и круглым блоком камеры с четырьмя модулями. Кроме того, смартфон оснастят 6,2-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 632, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти. В качестве операционной системы будет задействована Android 10, ёмкость аккумулятора составит 3,5 тысяч мАч.

Предположительно, стоимость новинки будет 180 долларов, а в продаже она появится в первой половине марта. Во время MWC 2020 также представят девайсы Nokia 8.2 и бюджетный Nokia 1.3, причем первая модель может получить поддержку сетей пятого поколения.

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