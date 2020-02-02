Новый механизм регистрации автомобилей объяснили в ГИБДД

Сотрудники ГИБДД подробно объяснили процесс прохождения регистрации приобретенных транспортных средств. По их словам, данную процедуру теперь осуществляют сами автосалоны.

Представители ведомства отметили: с начала 2020 года зарегистрировать машину можно следующими способами. К примеру, можно оплатить государственную пошлину размером чуть более 2,8 тысяч рублей, а затем обратиться в ГИБДД для получения госзнаков и свидетельства о регистрации. Можно воспользоваться и вторым вариантом, оплатив пошлину лишь в размере 850 рублей, однако при этом водитель получит только свидетельства. Номер транспортного средства останется таким, какой ему присвоили ранее.

В заключении эксперты напомнили, что в МВД приняли решение о возвращении привязки регистрации машины к региону, в котором живет покупатель. Поэтому, при приобретении подержанного автомобиля нельзя оставлять предыдущий номер.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Популярная российская певица Любовь Успенская официально прокомментировала интервью своей дочери Татьяны Плаксиной, анонс которого вышел на телеканале НТВ. По словам королевы отечественного шансона, ее просто облили грязью, а наследницу и вовсе заставили говорить, оказывая давление. Телеканал НТВ воспользовался состоянием Татьяны Плаксиной. Зрители услышали с тв-экрана обидные заявления, касающиеся Любови Успенской. «Мама закрывала дверь и начинала […]