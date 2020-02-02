Новый механизм регистрации автомобилей объяснили в ГИБДД

Сотрудники ГИБДД подробно объяснили процесс прохождения регистрации приобретенных транспортных средств. По их словам, данную процедуру теперь осуществляют сами автосалоны.
Представители ведомства отметили: с начала 2020 года зарегистрировать машину можно следующими способами. К примеру, можно оплатить государственную пошлину размером чуть более 2,8 тысяч рублей, а затем обратиться в ГИБДД для получения госзнаков и свидетельства о регистрации. Можно воспользоваться и вторым вариантом, оплатив пошлину лишь в размере 850 рублей, однако при этом водитель получит только свидетельства. Номер транспортного средства останется таким, какой ему присвоили ранее.
В заключении эксперты напомнили, что в МВД приняли решение о возвращении привязки регистрации машины к региону, в котором живет покупатель. Поэтому, при приобретении подержанного автомобиля нельзя оставлять предыдущий номер.
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