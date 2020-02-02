Активистам штаба Навального не дали провести пикет в защиту Конституции из-за несуществующей акции «Единой России»

Активистам штаба Навального в Архангельске не разрешили провести массовый пикет против внесения поправок в Конституцию из-за акции движения «Стоп наркотик», которое возглавляет депутат от «Единой России». Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова.

«Мы подавали заявку на массовой пикет в защиту Конституции, против любых изменений. Поначалу нам его разрешили, но потом городская администрация решила обжаловать. Вчера буквально был суд, и разрешение отменили. Якобы именно в это время движение „Стоп наркотик“ — оказывается, такое у нас есть, никогда не слышал — будет проводить какое-то мероприятие прямо в этом месте. Мы пришли туда сегодня в 10 утра и обнаружили, что там вообще ни одного человека нет, даже полиции», — рассказал Боровиков.

По его словам, заявку на мероприятие в этот день якобы заранее подавал глава движения «Стоп наркотик», депутат городской думы от «Единой России» Сергей Пономарев. «Хочу сказать, что если бы нам назначили акции на разное время, мы бы и так провели без проблем — площадь большая, там и два мероприятия можно было бы провести одновременно», — сказал Боровиков.

Проект поправок опубликован на сайте Госдумы. В документе указано право Госдумы назначать премьер-министра России, он также запрещает госслужащим иметь иностранное гражданство и исключает слово «подряд» из статьи о президентских сроках.

Кроме того, проект закрепляет за главой государства право формировать Госсовет. Статус самого Госсовета должен быть определен федеральным законом.

Сейчас Госсовет — это структура, собирающаяся несколько раз в год, возглавляемая президентом и состоящая из глав исполнительной власти всех регионов, всех полпредов, руководства Госдумы и Совета федерации, а также назначаемых президентом бывших губернаторов.

Путин объявил о планах внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он заявил, что изменения должны быть одобрены на всеобщем голосовании.

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Последнее: Активистам штаба Навального в Архангельске не разрешили провести массовый пикет против внесения поправок в Конституцию из-за акции движения «Стоп наркотик», которое возглавляет депутат от «Единой России». Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова. «Мы подавали заявку на массовой пикет в защиту Конституции, против любых изменений. Поначалу нам его разрешили, но потом […]