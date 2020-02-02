Мнение: Оснащение подлодок США боеголовками W76−2 делает войну с РФ более вероятной

Ядерная война привычно считается некой страшилкой, которой можно пугать обывателей, но она в действительности никогда не произойдет. Принято рассуждать о Судном дне, ядерном апокалипсисе, который, естественно, никогда не наступит, поскольку никто в здравом уме не захочет жить на радиоактивном пепелище. Но так ли все однозначно на самом деле?

Говоря про ядерную войну, обычно подразумевают конфликт между Россией и США, обладателями крупнейших арсеналов и полноценной ядерной триады. Почему-то считается, что на любой «чих» со стороны американцев в нашу сторону немедленно последует удар «стратегами» по центрам принятия решений. Однако, как выяснилось, в США придерживаются несколько иного мнения по этому вопросу.

Наиболее вероятным местом столкновения России с НАТО, где первую скрипку играют ВС США, является Калининградская область и весь этот регион. 11 ноября 2019 года на «Репортере» вышла публикация под названием «Почему ядерная война в Прибалтике вполне возможна». То ли мы «накаркали», то ли оказались не в меру прозорливы.

В том материале мы привели мнение американского аналитического агентства RAND, считающегося одной из негласных структур ЦРУ, что Москва может и не ответить ядерным ударом на ядерный удар США по российским войскам в Прибалтике. Что же дало им основание так считать?

Принято выделять три стадии применения ядерного оружия. Первый – это демонстрация решимости, то есть, показательное применение маломощных ядерных зарядов по некой пустынной местности или второстепенным по значимости военным объектам противника. Второй – это устрашение-демонстрация, под которым подразумевается одиночный ядерный удар по войскам или инфраструктуре противной стороны, должный снизить эффективность их управления, но не причинить критических потерь.

Третий включает в себя собственно устрашение: нанесение малых по мощности ядерных ударов по наступающему противнику с целью его остановить, «проредить ряды» и изменить баланс сил в свою пользу. То есть, до стратегического ракетного удара по «центрам принятия решений» путь неблизкий, что не так уж и плохо, на самом деле.

Получается, в современном мире реальная потребность в «Царь-бомбе» гораздо ниже, чем в маломощном, но многочисленном тактическом ядерном оружии. Согласно Обзору ядерной политики Пентагона от 2018 года, в Вашингтоне задумались о создании и расширении подобного арсенала. На это год назад отреагировал МИД РФ:

Эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта.

Но США это не остановило. В кратчайшие сроки были разработаны маломощные ядерные боеголовки W76−2 морского базирования, мощность которых составляет порядка 6 килотонн. Для этого из ракеты Трайдент II удалили термоядерное горючее, в разы сократив силу заряда. Это обошлось Пентагону в какие-то 65 миллионов долларов, но он с невероятной скоростью получил новое оружие, способное стать «недостающим звеном». Теперь оно встало на боевое дежурство на борту АПЛ «Тенесси» (USS Tennessee (SSBN-734), класс «Огайо»).

В США этот новый виток гонки вооружений был следующим образом прокомментирован доктором Мелиссой Ханхам, представителем фонда «Одно земное будущее»:

Мы просто будем верить, что вы признаете атаку «маленьким ядерным оружием» и не отомстите всем, что у вас есть. Помните: США намерены всего лишь вас немного укусить.

Похоже, в Вашингтоне почему-то уверены в отсутствии у обитателей Кремля готовности стереть США в радиоактивный порошок с помощью МБР, став при этом «мучениками». Больше всего напрягает последовательность действий американцев в стремлении это проверить.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/167593.html

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не является сторонником авторитарного типа правления, но может создать основание для его формирования. Об этом Рахманин рассказал в интервью журналу НВ, опубликованном 2 февраля. «Не думаю, что президент Зеленский – сторонник авторитарного правления: без обид, масштаб личности немножко не тот, чтобы стать авторитарным президентом. […]