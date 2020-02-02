Новый коронавирус внесли в российский перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, соответствующее постановление принято правительством России.

«Правительство Российской Федерации постановляет: перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих», дополнить пунктом 16 следующего содержания: 16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Постановление принято 31 января 2020 года, подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Коронавирусом нового типа 2019-nCoV на утро воскресенья заражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

В РФ два первых случая заболевания выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая, которых поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто был с ними в контакте, госпитализировали.

В школах Забайкалья были отменены занятия.





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