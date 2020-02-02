В Волгограде отметили годовщину победы в Сталинградской битве

В Волгограде к Вечному огню на Мамаевом кургане возложили тысячи гвоздик в честь 77-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве.

«Мамаев курган с его величественной 85-метровой скульптурой Родины-матери или, как его часто называют, главная высота России, стал одним из основных мест праздника. Многие ветераны в силу возраста или болезни не смогли подняться к мемориалу, зато посмотрите, сколько здесь молодежи: юнармейцы, поисковики, школьники, молодые родители с маленькими детьми. Все неравнодушные люди сегодня отдают дань памяти павшим защитникам Сталинграда. Это и есть преемственность поколений», – сказал председатель городского Совета ветеранов войны и труда Александр Струков, передает ТАСС.

В администрации Волгоградской области уточнили, что сейчас в регионе проживают 1 тыс. 396 участников Великой Отечественной войны, из них 167 – участники Сталинградской битвы. Всего ветеранов с приравненными к ним категориями в области 13 тыс. 726 человек.

«Никто из них сегодня не забыт, их навестят на дому волонтеры, представители местных властей, вручат им цветы и подарки. Также до 9 мая все они будут награждены учрежденной указом президента РФ юбилейной медалью «75 лет Победы». Первые семь таких наград вручил в пятницу на встрече с ветеранами губернатор Андрей Бочаров», – отметил представитель администрации региона.

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа впервые провели акцию «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане, сообщили журналистам в пресс-службе округа. «Залп был произведен из двух орудий времен Великой Отечественной войны – 76-миллиметровых дивизионных пушек ЗИС-3. В прошлом году такую акцию мы провели на набережной Волги, а в этом, именно в день победы под Сталинградом, впервые на Мамаевом кургане», – сказал офицер пресс-службы округа. Выстрел был произведен ровно в полдень по местному времени (11:00 мск).

Десятки патриотических мероприятий, посвященных победе в Сталинградской битве, состоялись накануне и проходят в воскресенье во всех городах и селах Волгоградской области. Во второй половине дня праздничные концерты пройдут в госпитале ветеранов войн, в музее-панораме «Сталинградская битва», в Центральном концертном зале. Тематические экспозиции откроются в интерактивном музее «Россия – моя история», Волгоградском областном краеведческом музее, научной библиотеке имени Максима Горького, других учреждениях культуры. Завершатся праздничные мероприятия фейерверком.

Как считает глава волгоградского отделения Российского военно-исторического общества Виктор Василевский, «в сложившихся сегодня условиях надо напоминать и рассказывать всем о подвиге Сталинграда, чтобы не допустить фальсификаций и искажений истории». По данным музея-заповедника «Сталинградской битва», 2 февраля в городе Порт-Саиде (Египет), в Музее современного египетского искусства открывается выставка «Сталинград», подготовленная сотрудниками волгоградского музея совместно с представительством Россотрудничества в Египте. В пятницу, 31 января, в Лондоне открылась выставка «Сталинград в британской истории», посвященная пожертвованиям, которые подданные Соединенного Королевства сделали на восстановление практически стертого с лица земли города. Экспозиция разместилась в помещении представительства Россотрудничества в британской столице.

Историки называют Сталинградскую битву (июль 1942 года – февраль 1943 года) одной из самых кровопролитных в истории человечества – общие потери сторон превысили 2 млн человек. Победа под Сталинградом положила начало перелому в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Изготавливающие медицинские маски в Южной Корее заводы перейдут на круглосуточный режим работы, чтобы удовлетворить повышенный спрос, сообщила министр безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи Ли Ый Ген. Власти страны и производители договорились о производстве более 10 млн масок в день, сообщила Ли Ый Ген, передает РИА «Новости». «Правительство каждый день мониторит ситуацию, чтобы не […]