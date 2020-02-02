Названа дата переговоров главы Генштаба РФ и командующего войсками НАТО в Европе

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса планируется провести в Баку, пишут СМИ со ссылкой на дипломатический источник.
«На предстоящей неделе, предположительно, 6-7 февраля, планируются переговоры начальника Генерального штаба ВС России, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с главнокомандующим ОВС НАТО в Европе американским генералом Тодом Уолтерсом. О повестке знают только стороны. Баку является традиционным местом встречи», – сообщил собеседник РИА «Новости».
Предыдущие переговоры в таком формате прошли 26 ноября, в ходе них обсуждались меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения РФ – НАТО.
В декабре Герасимов заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО свидетельствуют о том, что альянс готовится к крупномасштабному военному конфликту, в Кремле согласились с мнением главы Генштаба.
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