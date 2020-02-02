Появилось видео нападения на активистов партии Анатолия Шария в Харьковской области

Появилось видео нападения на активистов партии Анатолия Шария в Харьковской области

02.02.2020, 14:31, Новости дня

В Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент нападения на активистов "Партии Шария", раздававших агитационные материалы в городе Дергачи Харьковской области Украины.

 

В минувшую субботу, 1 февраля, группа людей попыталась помешать сторонникам Анатолия Шария. Нападавшие вели себя агрессивно, устроили драку и опрокинули палатки.

На записи видно, что на месте конфликта присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые проявили пассивность и уклонились от активного вмешательства в происходящее.

Как рассказал сам Шарий, через некоторое время полицейские все же задержали шестерых участников нападения. По его утверждению, среди них оказалось четверо безработных и двое депутатов районного совета от партии "Самопомощь".

Политик предположил, что атака была спровоцирована тем, что члены "Самопомощи" опасаются конкуренции со стороны его партии на следующих выборах.

В обстоятельствах произошедшего разбираются стражи порядка.

Источник: Вести



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