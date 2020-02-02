В РФ задержали организатора вечеринки в кафе, где обрушилась крыша

2 февраля в российском Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который организовал вечеринку в кафе, где прошлой ночью обрушилась крыша, в результате чего погиб как минимум один человек, информирует сайт Следственного комитета РФ.

По данным спасателей, обрушение произошло в помещении, которое было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. Как сообщили в ведомстве, перед обрушением там находилось более 190 человек, большинство из которых выбрались самостоятельно.

Сотрудники МЧС достали из-под завалов пятерых травмированных и тело погибшей женщины. По данным «Интерфакса», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной обвала в МЧС называют большое количество снега на крыше. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Здание принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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