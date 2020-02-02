В РФ задержали организатора вечеринки в кафе, где обрушилась крыша

2 февраля в российском Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который организовал вечеринку в кафе, где прошлой ночью обрушилась крыша, в результате чего погиб как минимум один человек, информирует сайт Следственного комитета РФ.
По данным спасателей, обрушение произошло в помещении, которое было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. Как сообщили в ведомстве, перед обрушением там находилось более 190 человек, большинство из которых выбрались самостоятельно.
Сотрудники МЧС достали из-под завалов пятерых травмированных и тело погибшей женщины. По данным «Интерфакса», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Предварительной причиной обвала в МЧС называют большое количество снега на крыше. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Здание принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ. В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия». Согласно этим сведениям, машины пересекли границу с Сирией утром в воскресенье. В понедельник сообщалось, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ВС США привели в повышенную боевую готовность после убийства Сулеймани / 3 января
- «Нафтогаз» готовит тексты договоров с «Газпромом» / 23 декабря
- Украинский вратарь Лунин отбил два удара в серии послематчевых пенальти и вывел «Вальядолид» в 1/16 Кубка Испании / 12 января
- В Чите у бездомного забрали четырех детей-маугли / 24 января
- Украинский посол в США рассказал об «агентах ФСБ» в ООН / 21 декабря
- На Чукотке сноубордист погиб под лавиной / 4 января
- В ПАСЕ предложили включить ДНР и ЛНР в «нормандские» переговоры / 15 декабря
- У собак обнаружены способности, похожие на человеческие / 18 декабря