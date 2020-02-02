Минздрав отреагировал на обращение больного коронавирусом китайца

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай поручил проверить условия оказания медицинской помощи гражданину Китая, который был госпитализирован в читинскую краевую инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией. Гражданин КНР, который жалуется на лечение, размещен в теплом боксе с отдельным санузлом. В боксе трижды в день проводится влажная уборка, он круглосуточно вентилируется. Сам пациент получает четырехразовое питание, которое соответствует нормам по калориям и соотношению белков, жиров и углеводов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главный врач краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук оценивает состояние пациента Ван Юньбиня как удовлетворительное. Он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. В соседнем боксе помещены жена и сын заболевшего, с которыми он контактировал до госпитализации. За их состоянием также наблюдают врачи.

Ранее в ИА "Чита.Ру" появилась информация, что гражданин КНР жалуется на то, что врачи не предоставляют ему информации о результатах анализов, недоволен он и условиями, в которых в больнице размещена его семья. Ван Юньбинь ссылается на аналогичный опыт на родине и утверждает, что в Китае в аналогичных ситуациях врачи находятся возле больного 24 часа в сутки. А также потребовал передать взятые у него образцы крови в Китай для анализа.

Напомним, что случай в Забайкалье является одним из двух достоверно подтвержденных фактов обнаружения нового коронавируса 2019-nCoV на территории России. Второй заболевший этой инфекцией находится в Тюменской области.

Источник: Вести

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