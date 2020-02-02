«Меньше стипендии дочери»: Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Елена Ханга в студии «Секрет на миллион» призналась, сколько ей выплачивает государство в качестве пенсии. По словам журналистки, она получает сумму меньшую, чем стипендия ее дочери, обучающейся в Америке.

Ханге выплачивают, «сколько и всем», — 23 000 рублей. С такой пенсией знаменитость не может побаловать себя дорогими покупками. К примеру, она не приобрела бы туфли за $800, как у Леры Кудрявцевой. Журналистка часто напоминает, что она — пенсионерка, своей дочери, когда получает от нее просьбу купить новый гаджет или другой подарок с внушительным ценником. 18-летняя наследница Ханги Анна-Елизавета Минтусова обучается в Америке. Студентка получает стипендию, превышающую по размеру пенсию матери.

Знаменитость призналась Кудрявцевой, что в одно время подсела на алкогольные коктейли. Ханга дожидалась, когда маленькая дочь уснет, уединялась на кухне и делала себе напиток, смешивая апельсиновый сок и мартини. Свекровь «раскусила» невестку и стала предлагать посидеть вместе и поболтать. Ханге, постоянно прятавшей от родственнице «улики», надоело нервничать из-за того, что приходится пить тайком, прислушиваясь к шагам, и она прекратила свои алкогольные ночные посиделки.

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