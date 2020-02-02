Глубокомодернизированный ракетоносец Ту-160 выполнил первый полет

В воскресенье первый глубокомодернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова, сообщили в пресс-службе компании «Туполев».

«2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Самолет пилотировал экипаж во главе с летчиком-испытателем Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянцом. Полет длился 34 минуты, проходил на высоте 1,5 тыс. метров.

«В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», – добавили в «Туполеве».

В рамках глубокой модернизации на бомбардировщике установили новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, а также комплекс радиоэлектронного противодействия.

Отметим, что в ноябре 2019 года два истребителя пятого поколения F-35A пытались взять под наблюдение российский ракетоносец Ту-160 в Японском море, но тот легко оторвался от американских боевых машин, включив форсаж.

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