20 человек погибли во время церковной службы в Танзании

По меньше мере 20 человек погибли в давке во время религиозной службы, которая проходила на открытом воздухе в танзанском городе Моши. Об этом сообщает BBC.
По словам районного комиссара города Киппи Вариоба, трагедия произошла в тот момент, когда пастор местной евангельской христианской церкви Бонифаций Мвампоса, называющий себя «апостолом», в ходе молитвенной церемонии вылил на землю «освященное масло». Пытаясь прикоснуться к якобы целебной жидкости, верующие бросились вперед, что вызвало давку.
«Инцидент произошел ночью, и там было много людей. Есть вероятность того, что количество жертв увеличится», — отметил Вариобиа.
Как сообщила полиция Моши, проповедник Мвампоса был задержан для допроса.
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