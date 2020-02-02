«Врачи не говорят мне, что я заражен». Гражданин Китая, госпитализированный в Чите из-за коронавируса, узнал о своей болезни из новостей

Гражданина Китая Ван Юньбинь, которого госпитализировали в краевую инфекционную клиническую больницу Читы из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, заявил, что о своем заболевании узнал из новостей. Его рассказ опубликовало издание «Чита.ру».

«Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен – узнал из новостей», — пишет он.

Также гражданин опасается, что в больнице недостаточно условий для помощи ему и его двухлетней дочери, у которой высокая температура.

«Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее», — отметил он.

После публикации жалобы Ван Юньбиня Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в больнице Читы.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай отметил, что пациент имеет право на получение всей информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения.

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