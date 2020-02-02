Эксперты выяснили, что при покупке подержанного авто можно сэкономить 6,3%

В среднем на покупке подержанного автомобиля можно сэкономить более 6%. Основанием для чуть меньшей цены является состояние и ликвидность транспортного средства, отметили эксперты.

На вторичном рынке авто покупатель в среднем экономит почти 6,5% от первоначальной стоимости. По словам руководителя фирмы «ПодборАвто» Дениса Еременко, даже в данном сегменте машины не имеют конечной цены, как и на обычном рынке. Тем не менее, продавцы далеко не всегда хотят идти на уступки покупателям. Размер дисконта связан со многими факторами, например, с брендом продаваемого транспортного средства. Как оказалось, на французские автомобили Сitroen и Peugeot наибольшие скидки – около 11%, а вот Mitsubishi и Mazda продаются в среднем на 8-9% дешевле.

Подобная щедрость, связанная со скидкой на французские машины, связана с их малой популярностью на территории Российской Федерации, с японскими моделям другая история – почти все из них сняты с производства. Средняя стоимость подержанного автомобиля повысилась до 597 000 рублей (+6,2%). Это связано с ростом цен на рынке новых транспортных средств, подытожили эксперты.

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