В Алтайском крае произошло землетрясение

В 138 километрах к западу от Барнаула (Алтайский край) зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1, информирует Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Толчок зафиксирован в 12.08 мск. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-65, передает «Интерфакс».

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