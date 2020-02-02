В Алтайском крае произошло землетрясение

В 138 километрах к западу от Барнаула (Алтайский край) зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1, информирует Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Толчок зафиксирован в 12.08 мск. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-65, передает «Интерфакс».
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Последнее: Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ. В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия». Согласно этим сведениям, машины пересекли границу с Сирией утром в воскресенье. В понедельник сообщалось, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных […]
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