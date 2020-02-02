В Алтайском крае произошло землетрясение

В Алтайском крае произошло землетрясение

02.02.2020, 14:19, Новости дня

В 138 километрах к западу от Барнаула (Алтайский край) зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1, информирует Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Толчок зафиксирован в 12.08 мск. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-65, передает «Интерфакс».



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