В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за нового коронавируса

На территории двух районов Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с новым коронавирусом, об этом информирует правительство региона.

«Изоляционный пункт организован в местном доме культуры. В нем пока никого нет, но он полностью готов к приему людей. Режим ЧС на территории был введен 2 февраля», – приводятся слова главы Октябрьского района Александра Камленока на сайте правительства Приморского края.

Также режим ЧС был введен в Хасанском районе, об этом сообщил глава муниципалитета Иван Степанов. На его территории также развернули изоляционный пункт, его расположили в населенном пункте Краскино.

Отмечается, что изоляционные пункты создаются специально для граждан Китая, которые имеют вид на жительство в РФ и приезжают или прилетают в регион.

«Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах Приморья. Граждан КНР на месте обследуют при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу. После пациентов направляют в изоляционные пункты, где за ними в течение 14 дней будут наблюдать специалисты. Проводимые меры предосторожности призваны не дать зараженному человеку стать источником распространения инфекции во время инкубационного периода», – говорится в сообщении.

Коронавирусом нового типа 2019-nCoV на утро воскресенья заражено более 14 тыс. человек. Умерли 304 человека, в том числе один за пределами Китая – на Филиппинах. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки коронавируса.

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