Перевернувшийся пикап упал с набережной Фонтанки в Петербурге

Перевернувшийся пикап упал с набережной Фонтанки в Петербурге

02.02.2020, 14:06, Новости дня

Поздним вечером в минувшую субботу, 1 февраля, водитель пикапа Mazda BT-50 не справился с управлением и вылетел с набережной Фонтанки неподалеку от Старо-Калинкина моста в Санкт-Петербурге.

 

Автомобиль пробил ограждение и перевернулся – именно в таком положении его застали спасатели, которым пришлось извлекать транспортное средство обратно на проезжую часть.

Как сообщают СМИ, 45-летний автомобилист не получил серьезные травм и самостоятельно выбрался из опрокинутой машины.

Источник: Вести



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