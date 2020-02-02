Перевернувшийся пикап упал с набережной Фонтанки в Петербурге

Поздним вечером в минувшую субботу, 1 февраля, водитель пикапа Mazda BT-50 не справился с управлением и вылетел с набережной Фонтанки неподалеку от Старо-Калинкина моста в Санкт-Петербурге.
Автомобиль пробил ограждение и перевернулся – именно в таком положении его застали спасатели, которым пришлось извлекать транспортное средство обратно на проезжую часть.
Как сообщают СМИ, 45-летний автомобилист не получил серьезные травм и самостоятельно выбрался из опрокинутой машины.
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Последнее: Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ. В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия». Согласно этим сведениям, машины пересекли границу с Сирией утром в воскресенье. В понедельник сообщалось, что передовые подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных […]
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