Британским дипломатам велели «садиться отдельно» от европейских

МИД Великобритании дал указание своим дипломатам занять независимую позицию, следует из инструкции внешнеполитического ведомства, которое попало в распоряжение газеты The Sunday Times.
В телеграмме, отправленной в британские диппредставительства Соединенного Королевства на прошлой неделе, говорится, что дипломаты должны на международных саммитах садиться отдельно от своих коллег по Евросоюзу и вообще – занять позицию [представителей] независимой, уверенной в себе страны.
В интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что это не поза, а реальная позиция британского МИД. Однако Британия готова продолжить сотрудничество с европейскими коллегами по любой теме: от иранской ядерной программы до коронавируса.
31 января Великобритания вышла из состава ЕС после 47 лет членства.
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