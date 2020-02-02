Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме

По-настоящему зимняя погода ждет москвичей на следующей неделе — с четверга начнется похолодание. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В четверг ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 9-14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-10 мороза. Впервые за эту зиму температура воздуха приблизится к климатической норме, отмечает "Россия 24".

Такая погода задержится в Москве только на несколько дней: очередная оттепель нагрянет в столицу уже 9 февраля.

Источник: Вести

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