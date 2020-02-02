Антон Миранчук будет лечиться около месяца

Травма, полученная полузащитником московского "Локомотива" Антоном Миранчуком в игре с сербским "Партизаном", оказалась не столь серьезной, как ожидалось. Футболист сможет вернуться к занятиям через месяц.
Предполагалось, что у 24-летего футболиста перелом стопы. Однако обследование не подтвердило этот диагноз. У Антона повреждена пятая плюсневая кость. Лечение займет около четырех недель. Таким образом, угрозы пропуска Миранчуком чемпионата Европы из-за травмы не существует
"Локомотив" наряду со "Спартаком", "Ростовом" и сербским "Партизаном" принимает участие в турнире в столице Катара Дохе. Первом матче, где получил травму Антон Миранчук, железнодорожник сыграли вничью с "Партизаном" 1:1. Пенальти лучше выполнили игроки белградского клуба.
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