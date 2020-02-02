«Ушел, не дождавшись внуков и моих песен»: Игорь Крутой вспомнил об отце в день его рождения

«Ушел, не дождавшись внуков и моих песен»: Игорь Крутой вспомнил об отце в день его рождения

02.02.2020, 14:04, Разное

Композитор Игорь Крутой опубликовал на странице Instagram публикацию, посвященную отцу, который умер 40 лет назад. По словам музыканта, Яков Александрович всегда был для него ангелом-хранителем.
Отец для Игоря Крутого был примером немногословного и достойного человека. К сожалению, он ушел из жизни, так и не услышав ни одной из известных музыкальных произведений своего сына, а также не дождался внуков. Композитор всегда искренне верил, что благодаря отцу избавляется от всех неприятностей, которые иногда возникают.

Мать Игоря Крутого стала вдовой в 46 лет, но после этого не захотела вновь выходить замуж – Яков Александрович так и остался единственным возлюбленным в ее жизни. «Несмотря на то, что я — многократный отец и дед, и у меня всегда есть дела и проблемы, я каждый день мысленно с тобой и вспоминаю о тебе, мой дорогой Отец!» — подытожил Крутой.



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Последнее: Композитор Игорь Крутой опубликовал на странице Instagram публикацию, посвященную отцу, который умер 40 лет назад. По словам музыканта, Яков Александрович всегда был для него ангелом-хранителем. Отец для Игоря Крутого был примером немногословного и достойного человека. К сожалению, он ушел из жизни, так и не услышав ни одной из известных музыкальных произведений своего сына, а также […]

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