Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца

Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца

02.02.2020, 14:04, Разное

Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца. К такому выводу пришли поклонники артистки, просмотрев видео, размещённые в разделе Stories аккаунта Instagram актёром Михаилом Башкатовым.
Обнародованные в соцсети ролики сняты на торжественном мероприятии, организованном одним из крупных сетевых магазинов. Ведущими праздника стали Михаил Башкатов и Марина Кравец. Внимательные поклонники артистки, несмотря на выбранный достаточно свободный наряд, смогли рассмотреть «явную беременность». В кадрах можно заметить округлившийся живот участницы Comedy Club, примерно соответствующий второй половине срока.


Официально Марина Кравец до этого времени об ожидании ребёнка не сообщала, но фанаты уверены, что вскоре она всё же раскроет секрет, так как «тайное стало явным». Ведущая вообще крайне неохотно делится подробностями личной жизни и даже общие фото с супругом, продюсером Аркадием Водаховым, в соцсети публикует очень редко.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Композитор Игорь Крутой опубликовал на странице Instagram публикацию, посвященную отцу, который умер 40 лет назад. По словам музыканта, Яков Александрович всегда был для него ангелом-хранителем. Отец для Игоря Крутого был примером немногословного и достойного человека. К сожалению, он ушел из жизни, так и не услышав ни одной из известных музыкальных произведений своего сына, а также […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика