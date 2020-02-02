Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца. К такому выводу пришли поклонники артистки, просмотрев видео, размещённые в разделе Stories аккаунта Instagram актёром Михаилом Башкатовым.
Обнародованные в соцсети ролики сняты на торжественном мероприятии, организованном одним из крупных сетевых магазинов. Ведущими праздника стали Михаил Башкатов и Марина Кравец. Внимательные поклонники артистки, несмотря на выбранный достаточно свободный наряд, смогли рассмотреть «явную беременность». В кадрах можно заметить округлившийся живот участницы Comedy Club, примерно соответствующий второй половине срока.
Официально Марина Кравец до этого времени об ожидании ребёнка не сообщала, но фанаты уверены, что вскоре она всё же раскроет секрет, так как «тайное стало явным». Ведущая вообще крайне неохотно делится подробностями личной жизни и даже общие фото с супругом, продюсером Аркадием Водаховым, в соцсети публикует очень редко.
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