Отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко-младшего в бою с Исмаиловым

Отец и тренер спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что если бы боец Александр Емельяненко занимался у него, то он стал бы одним из лучших бойцов.
«Если бы Александр тренировался у меня, он был бы одним из ведущих бойцов мира. Я вам честно говорю», – сказал Нурмагомедов-старший в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.
По его мнению, у Емельяненко есть больше шансов победить в бою с другим российским атлетом Магомедом Исмаиловым в случае, если бой будет продолжительным.
В январе сообщалось, что Емельяненко был задержан на базе отдых «Спорт» села Супсех прибывшим на вызов нарядом полиции. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена. Его поместили под административный арест.
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Последнее: Отец и тренер спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что если бы боец Александр Емельяненко занимался у него, то он стал бы одним из лучших бойцов. «Если бы Александр тренировался у меня, он был бы одним из ведущих бойцов мира. Я вам честно говорю», – сказал Нурмагомедов-старший в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV. По […]
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