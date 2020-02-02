Отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко-младшего в бою с Исмаиловым

Отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко-младшего в бою с Исмаиловым

02.02.2020, 13:58, Новости дня

Отец и тренер спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что если бы боец Александр Емельяненко занимался у него, то он стал бы одним из лучших бойцов.

«Если бы Александр тренировался у меня, он был бы одним из ведущих бойцов мира. Я вам честно говорю», – сказал Нурмагомедов-старший в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV.

По его мнению, у Емельяненко есть больше шансов победить в бою с другим российским атлетом Магомедом Исмаиловым в случае, если бой будет продолжительным.

В январе сообщалось, что Емельяненко был задержан на базе отдых «Спорт» села Супсех прибывшим на вызов нарядом полиции. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена. Его поместили под административный арест.



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Последнее: Отец и тренер спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что если бы боец Александр Емельяненко занимался у него, то он стал бы одним из лучших бойцов. «Если бы Александр тренировался у меня, он был бы одним из ведущих бойцов мира. Я вам честно говорю», – сказал Нурмагомедов-старший в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV. По […]

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