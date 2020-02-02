Росгвардия рассказала детали задержания боксера Кушиташвили

Задержанные в ночь на воскресенье в Москве пытались скрыться от патруля вневедомственной охраны в одном из подъездов, сообщили в Росгвардии. При этом ведомство не называет имена задержанных, которыми были боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганисян.

«Инцидент произошел в Центральном административном округе столицы в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Отмечается, что мужчины при проверке документов вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования силовиков, а один из боксеров напал на сотрудника Росгвардии, ударив его по лицу.

«В результате граждане были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятных у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно наркотическим веществом – кокаин», – сообщили в Росгвардии.

Уголовное дело, как отмечают в ведомстве, возбуждено в отношении одного из задержанных.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы. Также у него якобы нашли наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Боксеры свою вину не признают.

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