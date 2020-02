Украинский режиссер получила награду на кинофестивале в США за фильм о Донбассе

Украинский режиссер Ирина Цилык получила приз американского фестиваля Sundance Film Festival 2020 за документальный фильм «Земля голубая, будто апельсин», в котором идет речь о семье, живущей в «красной зоне» Донбасса, где продолжается война.

Цилык вручили награду за лучшую режиссуру документального фильма, сообщила пресс-служба фестиваля в Twitter.

Directing Award: World Cinema Documentary goes to Iryna Tsilyk for THE EARTH IS BLUE AS AN ORANGE. #sundance pic.twitter.com/oLUqwVHkne

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 2, 2020

Госкино информировало в Facebook, что Цилык является автором и режиссером киноленты. «Земля голубая, будто апельсин» – это ее полнометражный дебют.

Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance Film Festival 2020 24 февраля. Также он вошел в конкурсную программу Generation Берлинского кинофестиваля.

