Мнение: Остановка производства

Импортозамещение у нас, конечно, на высоте, сайт Сделаноунас.Ру врать не станет. Но завод Камаз уже рассматривает вопрос о приостановке производства по банальной причине — значительная часть комплектующих приходит из Китая, а там известно что творится. Ничуть не удивлюсь, если и другие флагманы отечественного производства готовятся к примерно тому же. Вот если бы у нас была новая конституция, с путинскими поправками, то, конечно, никаких проблем. А так придется замирать в ожидании, пока китайцы перестанут чихать.

Камаз, между прочим — оборонное предприятие. Которое должно обеспечить армию любым потребным количеством автомобилей. Так что теперь мы точно знаем — если завтра война, то эвакуировать заводы за Урал никакого смысла нет — они все равно будут стоять мертвым грузом уже через два месяца. Воевать будем на телегах, хотя и тут проблема — лес вывезли китайцы, а лошади остались только у конной полиции — разгонять вражеские майданы. Ну, и в конюшне у главы Чечни.

В Китае, кстати, всё ещё весьма напряженно и непонятно. За сутки сразу 2 тысячи новых зараженных, причем это коррелирует с появлением у китайцев новых 15-минутных экспресс-тестов. Как только они появились — сразу полезло вверх и число зарегистрированных больных. Вирус при дальнейших исследованиях оказывается весьма непростым — он передается вообще через всё: и воздушно-капельным, и через животных, и через выделения и экскременты. И через людей, конечно.

Более подробно становится известно и о лаборатории в Ухане. Она занималась как раз исследованием патогенов, передающихся от животных к людям, причем отмечается крайне низкий уровень систем безопасности лаборатории — впрочем, китайцы вообще к вопросам безопасности всего всегда относились крайне небрежно. Так что как именно мог утечь вирус из уханьской лаборатории, вопрос не самый актуальный — да как угодно.

Китай запросил помощи у Евросоюза. Что, скажем осторожно, говорит о крайне большом количестве неразрешимых проблем. Обычно обращение за помощью к внешним партнерам говорит о несостоятельности стратегии борьбы с проблемой или о низком уровне развития. Китай вроде вполне развит, но помощь, причем срочная, ему уже требуется. Масштаб трудностей, с которыми он столкнулся, явно превосходит его возможности.

Наконец, пришло первое сообщение о смерти зараженного за пределами Китая — в Азии. Эпидемия всё ещё растет, а потому прогнозировать, когда именно ее масштаб хотя бы стабилизируется, невозможно.

Источник: Эль Мюрид

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