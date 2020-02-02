Песков заявил о трудоустройстве бывших членов правительства

Песков заявил о трудоустройстве бывших членов правительства

02.02.2020, 13:44, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. При этом Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать.

Позже Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером.



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Последнее: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены. Об этом информирует РИА «Новости». Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. При этом Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения […]

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