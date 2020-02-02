Число зараженных новым коронавирусом в Германии увеличилось

Количество зараженных новым коронавирусом в Германии выросло до 10 человек, двое эвакуированных из Уханя граждан оказались заражены, сообщила администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

На данный момент эвакуированные из Уханя граждане Германии изолированы, их доставят в университетскую клинику Франкфурта, передает РИА «Новости».

Самолет с ними приземлился во Франкфурте в субботу, на нем из Уханя вместе с двумя зараженными прибыло больше 100 человек.

Первый в Германии пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в компании Webasto, он заразился во время обучающего семинара от коллеги из Китая. Кроме семи сотрудников Webasto вирус был найден у ребенка.

В Германии первым носителем вируса стал 33-летний мужчина, который общался несколько недель назад с жительницей Китая, посещавшей центральный офис компании.

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