Число зараженных новым коронавирусом в Германии увеличилось

Количество зараженных новым коронавирусом в Германии выросло до 10 человек, двое эвакуированных из Уханя граждан оказались заражены, сообщила администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).
На данный момент эвакуированные из Уханя граждане Германии изолированы, их доставят в университетскую клинику Франкфурта, передает РИА «Новости».
Самолет с ними приземлился во Франкфурте в субботу, на нем из Уханя вместе с двумя зараженными прибыло больше 100 человек.
Первый в Германии пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в компании Webasto, он заразился во время обучающего семинара от коллеги из Китая. Кроме семи сотрудников Webasto вирус был найден у ребенка.
В Германии первым носителем вируса стал 33-летний мужчина, который общался несколько недель назад с жительницей Китая, посещавшей центральный офис компании.
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