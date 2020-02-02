Эстония обвинила Россию в фальсификации истории

Внешнеполитическое ведомство Эстонии обвинило Россию в фальсификации истории. Прошло сто лет с момента заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой, и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, возлагая венок к памятнику Калевипоэгу, заявил, что Тартуский мир действует, как и правовая преемственность.
После церемонии МИД Эстонии объявил, что РФ отрицает аннексию Эстонии, следовательно, оправдывают политику насилия тоталитарных режимов. И Эстония это осуждает, передает "Интерфакс".
Россия же считает, что Тартуский мирный договор – уже история. Он не может считаться действительным, поскольку Эстония, став частью СССР, утратила статус субъекта международного права. Об этом заявил представитель МИД РФ Мария Захарова. И добавила, что Тартуского договора 1920 года нет в реестре действующих договоров ООН. А сегодняшняя Эстония, образовавшаяся после распада СССР, должна считаться новым государством.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Внешнеполитическое ведомство Эстонии обвинило Россию в фальсификации истории. Прошло сто лет с момента заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой, и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, возлагая венок к памятнику Калевипоэгу, заявил, что Тартуский мир действует, как и правовая преемственность. После церемонии МИД Эстонии объявил, что РФ отрицает аннексию Эстонии, следовательно, оправдывают политику насилия тоталитарных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Президента предлагается лишить права отказывать в назначении министров / 20 января
- Олимпийский чемпион оценил хоккейный матч с Путиным / 26 декабря
- Адвокат Тытыч считает, что замена прокуроров в деле экс-беркутовцев – это нарушение законодательства / 28 декабря
- В Турции отменят блокировку Википедии / 16 января
- Экс-глава таможни Кыргызстана Матраимов подал в суд на Радио Свобода. Суд блокировал счета организации / 12 декабря
- Россия, Азербайджан, Казахстан и Беларусь снова отнесены к авторитарным режимам в «Индексе демократии» от Economist Intelligence Unit / 22 января
- Погибшего при обрушении петербургского стадиона высотника заставили работать без страховки / 1 февраля
- США пытаются выяснить, кто стоит за ракетным обстрелом их базы в Ираке / 28 декабря