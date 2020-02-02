Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

План Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, который сам американский президент назвал сделкой века, не соответствует резолюциям Совбеза ООН, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза", — сказал Песков.
Она также отметил, что реакция Палестины и ряда арабских государств на "сделку века" говорит о нежизнеспособности плана.
"Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это безусловно заставляет задуматься о его жизнеспособности", — подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Накануне вслед Лига арабских государств вслед за Палестиной отвергла план, предложенный Трампом. Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.
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