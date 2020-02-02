Премьер Баварии признался в «чувствах об исторической вине немцев» во Второй мировой

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, посетивший на неделе российскую столицу, рассказал программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о своих мыслях во время прогулки – высокопоставленный гость не только осмотрел Красную площадь, но и поклонился подвигу советских солдат.

"Глубокие чувства об исторической вине немцев во Второй мировой войне. Это особенный момент для меня", — подчеркнул Зедер.

В ходе своего визита баварский премьер подписал с мэром Москвы Сергеем Собяниным соглашение о сотрудничестве и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи Зедер поприветствовал российского президента и от лица федерального канцлера Германии.

"Позвольте поприветствовать и от имени федерального канцлера, которая специально сказала мне об этом", — подчеркнул Зедер.

Источник: Вести

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