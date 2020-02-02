Премьер Баварии признался в «чувствах об исторической вине немцев» во Второй мировой

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, посетивший на неделе российскую столицу, рассказал программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о своих мыслях во время прогулки – высокопоставленный гость не только осмотрел Красную площадь, но и поклонился подвигу советских солдат.
"Глубокие чувства об исторической вине немцев во Второй мировой войне. Это особенный момент для меня", — подчеркнул Зедер.
В ходе своего визита баварский премьер подписал с мэром Москвы Сергеем Собяниным соглашение о сотрудничестве и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи Зедер поприветствовал российского президента и от лица федерального канцлера Германии.
"Позвольте поприветствовать и от имени федерального канцлера, которая специально сказала мне об этом", — подчеркнул Зедер.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Внешнеполитическое ведомство Эстонии обвинило Россию в фальсификации истории. Прошло сто лет с момента заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой, и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, возлагая венок к памятнику Калевипоэгу, заявил, что Тартуский мир действует, как и правовая преемственность. После церемонии МИД Эстонии объявил, что РФ отрицает аннексию Эстонии, следовательно, оправдывают политику насилия тоталитарных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Премьер-министр Японии озвучил позицию по поводу визита в Москву на День Победы / 30 января
- Офис генпрокурора поручил расследовать убийство трехлетнего сына Соболева Главному следственному управлению Нацполиции / 14 января
- Школьники не успели провести концерт в помощь умирающему однокласснику в Перми / 18 января
- Суд арестовал шесть элитных авто Микитася – ГБР / 21 декабря
- Госбюро расследований после пожара в психдиспансере в Луганской области открыло уголовное производство / 24 декабря
- Мини-футбол. Сборная России сыграет с командой Азербайджана / 30 января
- Российским самолетам собрались дать единое название / 30 декабря
- Стало известно о возвращении американских военных на шесть баз в Сирии / 18 декабря