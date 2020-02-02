Ученые выяснили, что быстрая музыка облегчает занятия спортом

Итальянские психологи и нейрофизиологи провели исследование, выяснив, что прослушивание быстрой музыки может облегчить занятия спортом. В эксперименте приняли участие более 20 девушек.
Специалисты предварительно подобрали несколько известных музыкальных песен, изменив их темп. Участницам эксперимента было необходимо либо идти по беговой дорожке, либо выполнять силовые упражнения. В это же время исследователи анализировали пульс и состояние девушек. Как оказалось, скорость музыки может сильно влиять на пульс и психологическое состояние испытуемых. Композиция со средним темпом в 100 ударов/мин вызывала у добровольцев отрицательные эмоции в сравнении с песнями, темп которых составлял около 175-185 ударов/мин.
К слову, благодаря быстрой музыке у испытуемых улучшилось психологическое состояние при выполнении кардио- или силовых упражнений (на 11% и 6% соответственно). Эксперты считают, что с помощью подобных экспериментов им удастся вывести «метод» идеальной музыкальной композиции для занятий спортом.
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