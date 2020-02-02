Все бывшие министры трудоустроены

Все бывшие министры трудоустроены

02.02.2020, 13:30, Новости дня

Все бывшие члены правительства трудоустроены – об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи главы государства с экс-министрами. "Уже все трудоустроены", — сказал Песков в пятницу, 31 января.

Бывшие министры рассказали программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" о своих успехах и неудачах во время работы в правительстве.

Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова напомнила, что удалось вдвое снизить количество потребления алкоголя и на треть – табакокурения. Что же касается не удач, "не удалось сделать то, на что не было ресурсов", отметила она. С 22 января Скворцова занимает должность руководителя Росздравнадзора.

Бывший вице-премьер Виталий Мутко, который с 28 января работает гендиректором АО "ДОМ.РФ", подчеркнул, что "работает сердцем". "Как я говорил "фром май харт". Если ты работаешь сердцем, мы же русские люди, мы всегда ищем причину. Особенно те, кто считает, что очень старались, и копания в себе начинаются. Знаете, спортсмен в хорошей спортивной форме и вдруг ему говорят: ты все-таки не выходишь в стартовом составе. Но еще раз: это же государственная работа, тебя нанимают на работу".

Экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков отказался говорить, чем займется дальше, отметив, что пока "еще идут обсуждения, консультации".

Бывший министр просвещения Ольша Васильева рассказала, что дальнейшую жизнь свяжет с историей. "Вы, наверное, знаете, что я историк. И думаю, что дальнейшая моя жизнь будет связана с историей", — сказал она.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Внешнеполитическое ведомство Эстонии обвинило Россию в фальсификации истории. Прошло сто лет с момента заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой, и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, возлагая венок к памятнику Калевипоэгу, заявил, что Тартуский мир действует, как и правовая преемственность. После церемонии МИД Эстонии объявил, что РФ отрицает аннексию Эстонии, следовательно, оправдывают политику насилия тоталитарных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика