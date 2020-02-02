Крыму не нужна «золотая» украинская вода

Стоимость воды, которую Украина могла бы поставлять в Крым по Северо-Крымскому каналу, должна быть приемлемой, убежден вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров. "Шантажировать этим вопросом крымчан никто не позволит", — подчеркнул политик, слова которого приводит РИА Новости.

Гафаров отметил, что крымские власти не получали никаких официальных предложений от украинской стороны на этот счет, переговоры не ведутся. Поэтому, предположил он, это очередные разговоры, за которыми не последует реальных действий. "Поставкам воды в Крым должны предшествовать договоренности о цене", — пояснил вице-спикер.

Он напомнил, что Украина предлагала продавать воду в Крым еще в 2014 году, однако заявленная тогда цена делала эту воду "золотой". С другой стороны, продолжил Гафаров, у Крыма на сегодня нет проблем с запасами питьевой воды. Дополнительная вода пригодилась бы только для сельского хозяйства.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов сообщил, что в Киеве рассматривают идею продавать воду в Крым, поставляя ее из Днепра по Северо-Крымскому каналу, и на этом зарабатывать.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает эту идею здравой. По его мнению, поставки воды в Крым позволили бы Киеву не только заработать, но и улучшить двусторонние контакты. Однако его коллега Сергей Цеков подчеркнул, что РФ не намерена покупать воду по какой угодно цене, хотя было бы правильно "иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения".

Другой вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков высказал мнение, что Киев не готов к возобновлению водоснабжения Крыма, также возникает вопрос, нужна ли эта вода самим крымчанам. А депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что возобновление подачи воды станет тестом на политическую зрелость для украинских властей. Вместе с тем он отметил, что официальных обращений по этому поводу в Россию не поступало.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Внешнеполитическое ведомство Эстонии обвинило Россию в фальсификации истории. Прошло сто лет с момента заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой, и глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, возлагая венок к памятнику Калевипоэгу, заявил, что Тартуский мир действует, как и правовая преемственность. После церемонии МИД Эстонии объявил, что РФ отрицает аннексию Эстонии, следовательно, оправдывают политику насилия тоталитарных […]