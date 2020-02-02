В Украине мужчина в подарок другу похитил из церкви мощи святого Николая

В Винницкой области (Украина) ранее судимый житель похитил из церкви мощи святого Николая. Украденное он подарил другу, у которого позже представители правоохранительных органов изъяли благодатные останки святого.

По информации, обнародованной на официальном интернет-портале полиции Винницкой области, кража произошла в Крестовоздвиженском храме. Личность злоумышленника удалось установить благодаря записям камер наблюдения. В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении преступления 37-летнего мужчину. Похищенные мощи также найдены и изъяты у друга винничанина.

По факту хищения принадлежащей церкви святыни открыто уголовное производство. Обвиняемому грозит тюремное заключение сроком до 6 лет. Также сообщается, что весной минувшего года житель освободился из мест лишения свободы, где провёл 14 лет по обвинению в убийстве.

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