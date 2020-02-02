В Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям СБ ООН

Некоторые положения «сделки века» не в полной мере соответствуют резолюциям Совбеза ООН, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что реакция Палестины на «сделку века» заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана, передает ТАСС.
31 января он говорил, что в Кремле продолжают анализировать озвученную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по Ближнему Востоку. Песков отмечал, что документ сложный, на его анализ требует время.
Напомним, 28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Глава ПНА Махмуд Аббас отверг предложение США и заявил о разрыве Палестиной всяческих отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций РФ на Ближнем Востоке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Некоторые положения «сделки века» не в полной мере соответствуют резолюциям Совбеза ООН, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что реакция Палестины на «сделку века» заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана, передает ТАСС. 31 января он говорил, что в Кремле продолжают анализировать озвученную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по Ближнему Востоку. Песков отмечал, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Водянова заявила, что выходит замуж за миллиардера / 1 января
- Политолог: Протесты по всему миру становятся абсолютно технологичным продуктом / 11 декабря
- Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе / 22 января
- Обвиняемый в коррупции Нетаньяху объявил о намерении просить иммунитет от суда / 1 января
- Мнения: Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще / 12 декабря
- Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности для «воров в законе» / 3 декабря
- Гаджеты: Генетик Джордж Черч задумался над созданием генетического сайта знакомств / 19 декабря
- Озвучены новые цены на эвакуацию машин нарушителей в Москве / 25 декабря