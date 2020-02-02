Астролог Павсекакий Богданов опроверг миф о счастливой для свадьбы «зеркальной дате»

Астролог Павсекакий Богданов опроверг миф о счастливой для свадьбы «зеркальной дате»

02.02.2020, 13:21, Разное

Немалое количество пар стремятся выбрать для свадьбы наиболее счастливое число, которым считается «зеркальная дата». Известный в определённых кругах астролог Павсекакий Богданов называет подобные мнения «мифом», категорически опровергая влияние даты на брак.
В феврале текущего года «зеркальными» называют 2, 20 и 22 числа, так как в сокращённом варианте первое, к примеру, выглядит как 02.02.2020 и по той же аналогии остальные. В связи с этим в столице в данные дни планируется заключение около полутора тысяч браков, что связано с мифом о долгой и счастливой семейной жизни для поженившихся в названные даты пар. Астролог же уверяет, что «магии» в якобы сулящих счастье цифрах нет. Павсекакий Богданов даже привёл статистику, согласно которой, 80% семей, созданных в «зеркальную дату» 8 августа 2008 года, распались после 3-х лет совместной жизни.

Астролог также опровергает мнение о влияющей на брак цифре 2. Она отвечает вовсе не за семейное благополучие, а за здоровье, поэтому ближайшие «зеркальные даты», скорее, нужны людям, проходящим терапию или готовящимся к операциям, но точно не молодожёнам, информирует интернет-портал «Слово и Дело».



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Последнее: Немалое количество пар стремятся выбрать для свадьбы наиболее счастливое число, которым считается «зеркальная дата». Известный в определённых кругах астролог Павсекакий Богданов называет подобные мнения «мифом», категорически опровергая влияние даты на брак. В феврале текущего года «зеркальными» называют 2, 20 и 22 числа, так как в сокращённом варианте первое, к примеру, выглядит как 02.02.2020 и по […]

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