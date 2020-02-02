В зоопарке Москвы сурки проспали День сурка

Арчи, Сара и Нагайна — сурки, обитающие в зоопарке Москвы, 2 февраля, считающегося Днем сурка, не вышли из норы. Животные продолжают спать, несмотря на аномально теплую зиму в регионе.

Как отметили представители зоопарка, зверьки могут пребывать в спячке до конца февраля или начала марта. Они покажутся из норы, если случится значительное потепление. Такое положение дел для сурков из столичного зверинца — нормальное явление. Чаще всего животные игнорируют свой праздник и продолжают зимовку.

Примета, по которой проснувшийся в День сурка грызун оповещает о близкой весне, пришла в Россию из США и набрала популярности после выхода на экраны одноименной киноленты. Однако в этих странах, подчеркнули представители зоопарка, климат разный, поэтому на территории РФ она может не работать.

Период выхода сурка из зимовки зависит от многих факторов. В их число входят не только погода и таяние снега, но и самочувствие животного. Зверьки могут проснуться раньше времени, если у них заканчивается жировой запас, или когда наблюдаются резкие перепады температуры.

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