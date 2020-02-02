Песков объяснил увольнение главы Чувашии

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, объясняя увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Об этом информирует РИА «Новости».

Песков добавил, что увольнение Игнатьева объясняется его абсолютно неприемлемым и некрасивым поведением на посту губернатора, передает ТАСС.

30 января Владимир Путин отметил, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей.

Напомним, на этой неделе указом президента РФ Игнатьев был уволен после скандалов с журналистами и сотрудниками МЧС.

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Последнее: Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, объясняя увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом информирует РИА «Новости». Песков добавил, что увольнение Игнатьева объясняется его абсолютно неприемлемым и некрасивым поведением на посту губернатора, передает ТАСС. 30 января Владимир Путин отметил, что […]