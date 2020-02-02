В Китае достроили первую больницу для пациентов с новым коронавирусом

В китайском городе Ухань достроили больницу, которая будет принимать инфицированных новым коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает ECNS.

Больница «Хошэньшань» начнет принимать пациентов с понедельника, 3 февраля. Она рассчитана на 700–1000 койко-мест.

Госпиталь для инфицированных коронавирусом власти Китая начали строить 24 января. 25 января в Китае заявили о намерении построить вторую такую больницу «Лэйшэньшань» на 1300–1500 мест.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 14,3 тыс., погибло 304 человека.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В китайском городе Ухань достроили больницу, которая будет принимать инфицированных новым коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает ECNS. Больница «Хошэньшань» начнет принимать пациентов с понедельника, 3 февраля. Она рассчитана на 700–1000 койко-мест. Госпиталь для инфицированных коронавирусом власти Китая начали строить 24 января. 25 января в Китае заявили о намерении построить вторую такую больницу «Лэйшэньшань» на 1300–1500 мест. Впервые новый тип […]