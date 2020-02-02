Госсекретаь США встретился с семьями узников китайских «лагерей политического перевоспитания»

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Казахстан встретился с этническими казахами из Китая, которые утверждают, что их родственники находятся в «лагерях политического перевоспитания» в Синьцзяне. Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода. Помпео также призвал страны предоставить бежавшим из китайского региона политическое убежище.

«Мы просто просим предоставить безопасное убежище тем, кто хочет бежать из Китая», – сказал Помпео на пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

С 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона Китая поступают сообщения о дискриминации этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и отправке представителей коренных общин (уйгуров, казахов, кыргызов и других) в «лагеря политического перевоспитания». Пекин утверждает, что эти учреждения, которые активисты называют «лагерями политического перевоспитания», являются центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму.

С 2017 года этнические казахи, живущие в Китае, жалуются на притеснения со стороны властей «за связь с исторической родиной» и то, что их и их родных отправляют в «лагеря политического воспитания», где держат неограниченный срок, подвергая воздействию коммунистической пропаганды и принудительно заставляют учить китайский язык. Китайские власти отрицают, что эти заведения являются местами для содержания интернированных.

Пекин называет их «образовательными центрами» и утверждает, что с их помощью проводит «интеграцию представителей этнических меньшинств» и борется с «экстремизмом и терроризмом».

По данным переписи населения 2000 года, численность этнических казахов в Китае составляла 1 миллион 250 тысяч. Казахи – вторая по величине тюркоязычная группа в Синьцзяне после уйгуров. Также в регионе проживают кыргызы, татары, таджики и дунгане.

В рамках своего визита в Казахстан Майк Помпео должен встретиться с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и его предшественником Нурсултаном Назарбаевым.

Накануне своего визита в Казахстан Майк Помпео посетил Беларусь и Украину. Вечером 2 февраля политик вылетит в Узбекистан.

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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Казахстан встретился с этническими казахами из Китая, которые утверждают, что их родственники находятся в «лагерях политического перевоспитания» в Синьцзяне. Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода. Помпео также призвал страны предоставить бежавшим из китайского региона политическое убежище. «Мы просто просим предоставить безопасное убежище тем, кто хочет […]