Коронавирус: Главное на 2 февраля

02.02 12:00
Китайская студентка, которая заболела коронавирусной инфекцией в Тюменской области, чувствует себя хорошо, сообщила журналистам врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина.
В Забайкальском крае пациент с короновирусной инфекцией находится в удовлетворительном состоянии, болезнь у него протекает в легкой форме. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.
02.02 11:55
130 россиян готовы покинуть китайскую провинцию Хубэй в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров, передает РИА Новости.
02.02 10:00
Продолжается эвакуация граждан РФ из Китая через пропускные пункты пропуска «Полтавка» и «Пограничный» в Приморье.
1 февраля из Китая в Приморье выехали 58 россиян. Все вернувшиеся прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований, сообщает РИА Новости.
Для граждан Китая, которые въезжают на территорию России, в приграничных районах Приморья организованы изолированные пункты временного размещения.
02.02 10:00
За прошедшие сутки количество инфицированных новым коронавирусом увеличилось более чем на 2000. Согласно ВОЗ, количество больных в мире составило 14380. Число смертельных случаев в Китае достигло 304.
Вне Китая случаи болезни зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Австралии, Макао, России, Франции, США, Южной Корее, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Великобритании, Вьетнаме, Индии, Италии, Филиппинах, Непале, Камбодже, Шри-Ланке, Финляндии, Швеции и Испании.
В Таиланде, Германии, Тайване, Вьетнаме, Японии, Франции и США есть случаи болезни у людей, которые не посещали Китай.
Произошла первая смерть от новой коронавирусной инфекции вне Китая. На Филиппинах умер больной гражданин Китая.
Коронавирус: Главное на 1 февраля
Важные события 1 февраля: 11940 случаев болезни, 295 смертельных исходов. 2 больных в Забайкальском крае и Тюменской области в удовлетворительном состоянии, РФ начала эвакуацию своих граждан из Китая.
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