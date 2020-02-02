Бог в Конституции: предложена широкая дискуссия

Бог в Конституции: предложена широкая дискуссия

02.02.2020, 13:06, Новости дня

Предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить упоминание о Боге в Конституцию РФ заслуживает широкого обсуждения, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

Ранее патриарх включился в обсуждение поправок в главный закон страны и предложил внести в преамбулу упоминание о Боге. Предложение молиться за эту инициативу прозвучало во время трапезы после литургии, посвященной 11-летию интронизации патриарха. В качестве аргумента иерарх привел цитату из государственного гимна, где упоминается "хранимая Богом" земля. По мнению патриарха, именно вера в Бога является той возвышенной идеей, которая формирует нравственность, в том числе и политическую. А упоминание Бога в Конституции будет соответствовать убеждениям большинства россиян, считает он.

Гаврилов согласен с этим мнением и считает, что гимн, в котором упоминается Бог, уважают представители всех конфессий, проживающие в нашей стране.

Чтобы не вносить раскол по национальному или религиозному признакам, по вопросу о включении упоминания о Боге в Конституцию нужна широкая дискуссия, добавляет Гаврилов. А среди вечных ценностей, которые могли бы найти отражение в Конституции, — это традиционная семья и правопреемственность истории, с учетом заслуг и достижений как СССР, так и царской России.

 

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Цветовая слепота, или дальтонизм, – это особенность зрения, при которой человек практически или полностью не различает цвета. Причины такого нарушения в основном генетические. Гораздо реже встречается дальтонизм приобретённый. В большинстве случаев речь идёт о неспособности различать красный и зелёный цвета, причём очень часто человек с таким нарушением прекрасно видит другие цвета. Чтобы помочь людям с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика