В Алтайском крае произошло землетрясение

В Алтайском крае произошло землетрясение

02.02.2020, 13:06, Новости дня

В воскресенье в 138 километрах к западу от Барнаула произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН магнитуда толчка составила 3,1.

Координаты эпицентра землетрясения в Алтайском крае — 53.50 градуса северной широты и 81.71 градуса восточной долготы.

Стихийное бедствие зафиксировано в 12:08 по московскому времени.

Источник: Вести



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