В Алтайском крае произошло землетрясение

В воскресенье в 138 километрах к западу от Барнаула произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН магнитуда толчка составила 3,1.

Координаты эпицентра землетрясения в Алтайском крае — 53.50 градуса северной широты и 81.71 градуса восточной долготы.

Стихийное бедствие зафиксировано в 12:08 по московскому времени.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Цветовая слепота, или дальтонизм, – это особенность зрения, при которой человек практически или полностью не различает цвета. Причины такого нарушения в основном генетические. Гораздо реже встречается дальтонизм приобретённый. В большинстве случаев речь идёт о неспособности различать красный и зелёный цвета, причём очень часто человек с таким нарушением прекрасно видит другие цвета. Чтобы помочь людям с […]