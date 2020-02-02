В Алтайском крае произошло землетрясение

В воскресенье в 138 километрах к западу от Барнаула произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН магнитуда толчка составила 3,1.
Координаты эпицентра землетрясения в Алтайском крае — 53.50 градуса северной широты и 81.71 градуса восточной долготы.
Стихийное бедствие зафиксировано в 12:08 по московскому времени.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Цветовая слепота, или дальтонизм, – это особенность зрения, при которой человек практически или полностью не различает цвета. Причины такого нарушения в основном генетические. Гораздо реже встречается дальтонизм приобретённый. В большинстве случаев речь идёт о неспособности различать красный и зелёный цвета, причём очень часто человек с таким нарушением прекрасно видит другие цвета. Чтобы помочь людям с […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Россия, январь-октябрь 2019 / 9 декабря
- «Я всего лишь ребенок» / 24 января
- Меган Маркл преследуют папарацци, и она угрожает им судом / 22 января
- Мнение: Экселенц фсё / 12 декабря
- 5 cамых стильных монархов недели (7-13 декабря) / 13 декабря
- В России начались продажи тюнинг-версии нового Mercedes-Benz GLE / 21 декабря
- NASA опубликовало снимок космического «фейерверка» / 3 января
- «Ну что, мать твоя – кукушка»: Хаматова оставила в корзинке новорожденную дочь / 29 декабря