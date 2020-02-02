Больной коронавирусом китаец записал видео из больницы в Чите

Портал Чита.Ру опубликовал видеозапись, снятую в читинской больнице гражданином Китая, больным коронавирусом.
Мужчина по имени Ван Юньбинь был доставлен в лечебное учреждение с подозрением на коронавирус. Вместе с ним в больнице оказались члены его семьи.
Пациент попросил прощения у местных жителей за то, что болен, и попросил отправить кровь в Китай, чтобы китайские врачи смогли сделать необходимые анализы.
По его словам, он не совсем понимает, зачем российские медики берут у него кровь с такой частотой и постоянством и переживает за ребенка, который подвергается аналогичным процедурам.
Издание отмечает, что в пресс-службе губернатора региона объяснили это необходимостью наблюдения за ситуацией в динамике.
Напомним, что случай в Забайкалье является одним из двух достоверно подтвержденных фактов обнаружения нового коронавируса 2019-nCoV на территории России. Второй заболевший этой инфекцией находится в Тюменской области.
По последним данным, инфекция выявлена на территории 23 государств, число заболевших достигло 14411 человек, за сутки прирост количества инфицированных достиг 21,9 процента.
В настоящее время известно о 304 умерших от коронавируса. Таким образом, болезнь не пережили 2,1 процента заразившихся.
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