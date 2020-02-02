Больной коронавирусом китаец записал видео из больницы в Чите

Портал Чита.Ру опубликовал видеозапись, снятую в читинской больнице гражданином Китая, больным коронавирусом.

Мужчина по имени Ван Юньбинь был доставлен в лечебное учреждение с подозрением на коронавирус. Вместе с ним в больнице оказались члены его семьи.

Пациент попросил прощения у местных жителей за то, что болен, и попросил отправить кровь в Китай, чтобы китайские врачи смогли сделать необходимые анализы.

По его словам, он не совсем понимает, зачем российские медики берут у него кровь с такой частотой и постоянством и переживает за ребенка, который подвергается аналогичным процедурам.

Издание отмечает, что в пресс-службе губернатора региона объяснили это необходимостью наблюдения за ситуацией в динамике.

Напомним, что случай в Забайкалье является одним из двух достоверно подтвержденных фактов обнаружения нового коронавируса 2019-nCoV на территории России. Второй заболевший этой инфекцией находится в Тюменской области.

По последним данным, инфекция выявлена на территории 23 государств, число заболевших достигло 14411 человек, за сутки прирост количества инфицированных достиг 21,9 процента.

В настоящее время известно о 304 умерших от коронавируса. Таким образом, болезнь не пережили 2,1 процента заразившихся.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Цветовая слепота, или дальтонизм, – это особенность зрения, при которой человек практически или полностью не различает цвета. Причины такого нарушения в основном генетические. Гораздо реже встречается дальтонизм приобретённый. В большинстве случаев речь идёт о неспособности различать красный и зелёный цвета, причём очень часто человек с таким нарушением прекрасно видит другие цвета. Чтобы помочь людям с […]